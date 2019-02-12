Кендалл Дженнер демонструє, з чим носити штани з анімалістичним принтом: фотоприклад

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images

Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер показує своїм шанувальникам не лише результати співпраці з дорогими брендами, але й свої буденні "луки". Так, напередодні зірка показала, з чим поєднувати тренди 2019 року.

Нещодавно Кендалл Дженнер продемонструвала, з чим поєднувати новий тренд 2019 року – зміїний принт. Вона прогулялася в стильних чоботах вулицями Нью-Йорка. Після виходу в модному вбранні 23-річна Кендалл вирішила показати, з чим поєднувати анімалістичний принт, який увірвався в тренди ще в 2018 році.

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Напередодні знаменитість потрапила в об'єктиви фотографів, коли переміщалася з показу на показ у Нью-Йорку. Вона одягнула широкі штани в чорно-білу смужку. Кендалл Дженнер доводить, що в принті "зебра" буде стильним будь-який одяг, а не лише пальто. На верх вона одягнула коротку чорну куртку, а взула білі масивні кросівки.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Кендалл Дженнер
Джерело: 24 канал
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