Кендалл Дженнер кардинально змінила імідж: приголомшливі фото

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images

Оскільки моделі часто змінюють образи для виходу на подіум, змінити імідж для них – простіше простого. Навіть, якщо це будуть такі кардинальні зміни, як колір волосся. 23-річна Кендалл Дженнер демонструє це на своєму прикладі.

У Лондоні проходить Тиждень моди, на якому одні з найпопулярніших дизайнерів представляють свої нові колекції. Так, напередодні яскраве шоу презентував Ріккардо Тиші, який створює одяг для бренду Burberry. На його показі виходили відомі моделі, серед яких Ірина Шейк, сестри Хадід, а також Кендалл Дженнер. До слова, остання вразила гостей показу чи не найбільше.

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Річ у тім, що на показі бренду Burberry представниця сімейства Кардашян-Дженнер вийшла в новому амплуа. 23-річна модель з легкістю попрощалася зі статусом запальної брюнетки і поповнила ряди білявок.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images 

Іноземні ЗМІ пишуть, що Кендалл Дженнер погодилася змінити колір волосся тимчасово і лише для показу, проте після цього вона вже з’являлася на вулицях Лондона з такою з самою зачіскою.

Кендалл Дженнер пофарбувалася в білявку
Кендалл Дженнер в образі білявки / Getty Images

Варто нагадати, що близько місяця тому в білявку перетворилася колега Дженнер Белла Хадід.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

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Теги: LifeStyle Краса Кендалл Дженнер Белла Хадід
Джерело: LifeStyle 24
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