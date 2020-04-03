Кендалл Дженнер похизувалась розкішною фігурою в бікіні: сексуальні фото

Американська модель та одна із зірок реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер навіть під час карантину не залишає прихильників без еротичних фото. У мережі з'явились її нові знімки в бікіні.

Авторкою звабливих світлин була знаменита українка Саша Самсонова. Фотограф емігрувала до США та не вперше співпрацює з сестрами Кардашян. Саме Саша Самсонова поділилась новими кадрами, зробленими з Кендалл Дженнер.

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Перед камерою однак з найвисокооплачуваніших моделей світу постала у білому топі та бікіні. Вбрання тільки підкреслило бездоганну фігуру Кендалл Дженнер та її сексуальність. Яскравим акцентом образу став великий різнокольоровий капелюх, який манекенниця на одному знімку підтримувала руками.



Кендалл Дженнер у бікіні / Instagram / @sashasamsonova

Через карантин у США Кендалл Дженнер самоізолювалась у своєму помешканні в Лос-Анджелесі. Ймовірно, на власному подвір'ї модель і влаштувала імпровізовану зйомку. Щоб додати екзотичності світлинам, Саша Самсонова обрала ракурс, з якого видно не тільки приголомшливу Кендалл Дженнер, але й бананові дерева, що ростуть в саду. Знімки викликали захват у прихильників моделі.



Кендалл Дженнер / Instagram / @sashasamsonova