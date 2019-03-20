Кендалл Дженнер похизувалася спокусливою фігурою у леопардовому купальнику: фото

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / www.gettyimages.com

Супермодель і зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер продовжує демонструвати, як носити один з найпопулярніших трендів сезону – вбрання з анімалістичним принтом.

Нове відверте фото Кендалл опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Дженнер показала свої сідниці на камеру у леопардовому бікіні, а також приміряла капелюх в тон. Додамо, що з таким самим головним убором сфотографувалася й інша супермодель – Джіджі Хадід.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Днями раніше "ангели" Victoria's Secret відвідали стильну вечірку на Таймс-Сквер, для якої Кендалл Дженнер також приміряла вбрання з анімалістичним принтом. Так, дівчина постала в короткій пітоновій спідниці і сорочці у тон з провокативним вирізом.

Кендалл Дженнер
​Кендалл Дженнер / Getty Images

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Мода Джіджі Хадід Кендалл Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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