Кендалл Дженнер показала свої стрункі ніжки в ефектній сукні: фото

23-річна американська зірка відвідала світський захід, який був присвячений представленню журналу Chaos. Кендалл підкорювала столицю Великобританії у наряді яскравого кольору. Ця модель сукні дуже вдало підкреслила усі переваги худорлявої Кендалл.

Учасниця реаліті-шоу "Світське життя сімейства Кардяшян" вміло демонструє, як носити один з найактуальніших кольорів сезону. Холодну зимову пору Кендалл Дженнер вирішила розбавити яскравою сукнею від Dundas.

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Для урочистого вечора, на якому відбулось представлення журналу Chaos, 23-річна модель обрала плаття довжини міні популярного оранжево-гірчичного кольору. Такий відтінок ще називають вохра. Модель сукні "на запах" виділила всі переваги стрункої моделі – довгі ноги та тонка талія.

Варто додати, вперше колекція від бренду Dundas вийшла лише влітку 2017. Раніше Пітер Дундас, засновник марки, створював колекції для таких відомих брендів як Emilio Pucci і Roberto Cavalli.