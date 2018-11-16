Кендалл Дженнер показала свої стрункі ніжки в ефектній сукні: фото

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram/ @kendalljenner

23-річна американська зірка відвідала світський захід, який був присвячений представленню журналу Chaos. Кендалл підкорювала столицю Великобританії у наряді яскравого кольору. Ця модель сукні дуже вдало підкреслила усі переваги худорлявої Кендалл.

Учасниця реаліті-шоу "Світське життя сімейства Кардяшян" вміло демонструє, як носити один з найактуальніших кольорів сезону. Холодну зимову пору Кендалл Дженнер вирішила розбавити яскравою сукнею від Dundas.

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Для урочистого вечора, на якому відбулось представлення журналу Chaos, 23-річна модель обрала плаття довжини міні популярного оранжево-гірчичного кольору. Такий відтінок ще називають вохра. Модель сукні "на запах" виділила всі переваги стрункої моделі – довгі ноги та тонка талія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

Варто додати, вперше колекція від бренду Dundas вийшла лише влітку 2017. Раніше Пітер Дундас, засновник марки, створював колекції для таких відомих брендів як Emilio Pucci і Roberto Cavalli.

Теги: Мода LifeStyle Кендалл Дженнер
Джерело: 24 канал
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