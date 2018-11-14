Кендалл Дженнер посвітила оголеним тілом у бунтарському образі: провокаційні фото

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Кендалл Дженнер для Chaos Sixty Nine
Кендалл Дженнер для Chaos Sixty Nine / www.instagram.com/chaossixtynine

Супермодель Кендалл Дженнер знялася у незвичній фотосесії для глянцевого журналу Chaos Sixty Nine. Разом з нею зірками нового випуску видання стали 23-річна Джіджі Хадід і 22-річна Слік Вудс, яка у вересні народила дитину після свого виходу на подіум під час Тижня моди у Нью-Йорку.

Нові знімки опубліковано на офіційній сторінці видання Chaos Sixty Nine в Instagram.

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Кендалл Дженнер знялася в індустріальних кварталах міста, де вона повстала у провокаційному образі з пляшкою у роті. Стилісти підібрали їй бунтарський образ з великими черевиками і oversize пальто.

Кендалл Дженнер для Chaos Sixty Nine
Кендалл Дженнер для Chaos Sixty Nine

На другій обкладинці Дженнер позує на фоні напівзруйнованих будівель в чоловічому піджаку від Huntsman, яке вона одягла голе тіло.

Кендалл Дженнер для Chaos Sixty Nine
Кендалл Дженнер для Chaos Sixty Nine

Відомо, що новий випуск журналу вийшов відразу з дев'ятьма різними обкладинками. На одній з них зображена Джіджі Хадід, яка тримає на плечах модель Міку Арганараз, в образі рятувальника на фоні  річки і заводських труб.

Джіджі Хадід і Міка Арганараз для Chaos Sixty Nine
Джіджі Хадід і Міка Арганараз для Chaos Sixty Nine

Модель Слік Вудс з незвичною зовнішністю також знялася для глянцю.

До слова, у Нью-Йорку під час Тижня моди відбувся показ відомої співачки Ріанни, коли під час виходу у 22-річної Слік Вудс на подіумі розпочалися перейми. Що цікаво, модель не давала взнаки нічого, що з нею відбувається і відчайдушно трималася до кінця модного шоу. Лише за лаштунками Слік зізналася, що у неї розпочалися перейми.

слік вудс
Слік Вудс для Chaos Sixty Nine

Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Джіджі Хадід
Джерело: 24 канал
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