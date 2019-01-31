Кендалл Дженнер повністю оголилась для глянцю: фото 18+

Одна з найбагатших моделей світу Кендалл Дженнер не належить до тих, хто соромиться показувати своє оголене тіло. Тому зірка частенько погоджується на провокативні зйомки, які розбурхують мережу.

Запальна Кендалл Дженнер взяла участь у сексапільній фотосесії для італійського журналу Vogue. Гарячі кадри одразу ж з'явились у мережі та приголомшили відвертістю.

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Для відомого глянцю одна із сестер Кардашян приміряла кілька грайливих ретро-образів. Спершу запальна Кендалл постала перед глядачами у прозорій сукні. Модель занурилась у ванну з пінкою, що виглядало дуже грайливо.

Також Кендалл Дженнер позувала з ретро-зачіскою та у спідній білизні із завищеною талією. У кількасекундному ролику вона напівоголена здійняла трубку старого телефона.

Зателефонуйте мені. Я чекаю, – додала манекенниця сексуальності у дописі.

Італійський Vogue прикрасило дещо стриманіше фото. На обкладинці журналу, що з 5 лютого вийде у продаж, Кендалл Дженнер постала у шифоновій сукні з квітковим принтом. Образ моделі доповнили зачіска з хвилястим волоссям та яскравий макіяж з акцентом на очі. Перед камерою вона грайливо припідняла голову, ніжно доторкаючись до себе руками.

Однак не ці провокативні фото найбільше розбурхали мережу. Кендалл Дженнер опублікувала знімок, на якому постала повністю голою. Єдине, що вбрала дівчина, були яскраві рукавиці та прозорі гетри. Модель засвітила пружні сідниці та оголені груди. Взуття на високих підборах завершили її провокативний look. У серію фото для Vogue також ввійшли знімки з Кендалл Дженнер у яскравому вбранні в стилі 80-их.