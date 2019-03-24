Кендалл Дженнер приголомшила ідеальною фігурою в бікіні: фото
Супермодель і зірка реаліті-шоу Кендалл Дженнер продемонструвала перед шанувальниками у соціальних мережах відмінну фігуру у купальнику.
Нові фото і короткі ролики Кендалл опублікувала на своїй сторінці Instagram у Stories.
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Так, на знімках зображений силует фігури однієї з сімейства Кардашян-Кендалл. Зірка приміряла жовте бікіні і не посоромилася демонструвати своє тіло у соціальних мережах.
Одну зі світлин зірка прикрасила "емоджі" сонцем, натякаючи про майбутнє літо та сезон купальників.
Кендалл Дженнер / Instagram-Stories / @kendalljenner
Кендалл Дженнер / Instagram-Stories / @kendalljenner
Днями раніше Кендалл показала ще одне відверте фото. Вона продемонструвала свої сідниці на камеру у леопардовому бікіні, а також приміряла капелюх в тон.