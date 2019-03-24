Кендалл Дженнер приголомшила ідеальною фігурою в бікіні: фото

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / www.gettyimages.com

Супермодель і зірка реаліті-шоу Кендалл Дженнер продемонструвала перед шанувальниками у соціальних мережах відмінну фігуру у купальнику.

Нові фото і короткі ролики Кендалл опублікувала на своїй сторінці Instagram у Stories.

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Так, на знімках зображений силует фігури однієї з сімейства Кардашян-Кендалл. Зірка приміряла жовте бікіні і не посоромилася демонструвати своє тіло у соціальних мережах.

Одну зі світлин зірка прикрасила "емоджі" сонцем, натякаючи про майбутнє літо та сезон купальників.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram-Stories / @kendalljenner

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram-Stories / @kendalljenner

Днями раніше Кендалл показала ще одне відверте фото. Вона продемонструвала свої сідниці на камеру у леопардовому бікіні, а також приміряла капелюх в тон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Кендалл Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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