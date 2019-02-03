Кендалл Дженнер прокоментувала чутки про другу вагітність Кайлі

Супермодель і зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер стала гостею популярного шоу Еллен Дедженерес, під час знімання якого прокоментувала чутки про особисте життя її молодшої сестри Кайлі.

Відомо, що рік тому 21-річна Кайлі Дженнер народила свого первістка – дочку Стормі – від популярного репера Тревіса Скотта. Однак офіційно молоді батьки не одружені, а у мережі почали поширюватися чутки не лише про їхні заручини, а й про ймовірну другу вагітність.

Читайте також: Кайлі Дженнер знялася для глянцю в образі, який створив штучний інтелект: вражаючі фото

Її сестра модель Кендалл жартома відповіла на питання Еллен про можливу вагітність Кайлі Дженнер. "Вона не вагітна, я думаю вони з Тревісом просто тренуються", – сказала Дженнер.

Також дівчина сказала, що нічого не знає стосовно того, чи зробив хлопець Кайлі пропозицію, чи ні.

Я нічого про це не знаю. Вона б швидше за все розповіла про таку подію сім'ї, мамі вона б повідомила точно,

– зазначила Кендалл.

Кендалл Дженнер прокоментувала особисте життя Кайлі: дивіться відео