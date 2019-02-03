Кендалл Дженнер прокоментувала чутки про другу вагітність Кайлі

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Кендалл і Кайлі Дженнер
Кендалл і Кайлі Дженнер / www.gettyimages.com

Супермодель і зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер стала гостею популярного шоу Еллен Дедженерес, під час знімання якого прокоментувала чутки про особисте життя її молодшої сестри Кайлі.

Відомо, що рік тому 21-річна Кайлі Дженнер народила свого первістка – дочку Стормі – від популярного репера Тревіса Скотта. Однак офіційно молоді батьки не одружені, а у мережі почали поширюватися чутки не лише про їхні заручини, а й про ймовірну другу вагітність.

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Її сестра модель Кендалл жартома відповіла на питання Еллен про можливу вагітність Кайлі Дженнер. "Вона не вагітна, я думаю вони з Тревісом просто тренуються", – сказала Дженнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

baby #2?

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Також дівчина сказала, що нічого не знає стосовно того, чи зробив хлопець Кайлі пропозицію, чи ні.

Я нічого про це не знаю. Вона б швидше за все розповіла про таку подію сім'ї, мамі вона б повідомила точно,
– зазначила Кендалл.

Кендалл Дженнер прокоментувала особисте життя Кайлі: дивіться відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall Clips (@kendallsclip)

 

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Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Кендалл Дженнер Мода
Джерело: 24 канал
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