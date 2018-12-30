Кендалл Дженнер роздягнулась на гірськолижному курорті: сексуальні фото

23-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" і "ангел" Victoria's Secret відправилась на відпочинок зі своєю родиною та друзями. Кендалл Дженнер вирішила бути оригінальнішою, ніж її сестри і cфотографувалась в горах серед кучугур снігу не в лижному костюмі, а в крихітному бікіні.

Кендалл Дженнер опублікувала нові сексуальні фото на своїй сторінці в Instagram. 23-річна "ангел" Victoria's Secret відправилась на гірськолижний курорт зі своєю родиною і друзями. Однак гаряча і нестримна модель вирішила виокремитися серед тих, хто відпочиває в горах та катається на лижах у теплих костюмах.

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Кендалл Дженнер вирішила роздягнутися посеред гір та ялинок, вкритих снігом. Зірка постала перед шанувальниками в крихітному рожевому бікіні. У її руках було горнятко кави, а на голові – шапка-вушанка. Модель впевнено та розкуто позувала перед камерою, вдаючи, що їй зовсім не холодно.

Однак модель нестримано прокоментувала сексуальні фото: "Fu*k it’s cold", – зізналася 23-річна Кендалл.



Кендалл Дженнер на гірськолижному курорті / Instagram / @kendalljenner