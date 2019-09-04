Кендалл Дженнер сексуально прорекламувала взуття: фото

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / theimpression.com

Одна з найвідоміших моделей світу Кендалл Дженнер знялась у новій рекламній кампанії. Зірка прорекламувала взуття, додавши до фотосесії пікантності.

Всі осінні рекламні кампанії опинились в епіцентрі світських новин, адже саме до них прикута вся увага не тільки журналістів, але й покупців. Винятком не став бренд Stuart Weitzman, який вкотре запросив до співпраці 23-річну Кендалл Дженнер. З вибором головної героїні зйомки автори проєкту не прогадали: одна з сестер Кардашян вміє зі звичайної фотосесії зробити пікантну.

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Перед камерою запальна Кендалл Дженнер постала у сексуальному чорному боді та ботфортах від Stuart Weitzman. Фотограф Шарлотта Вейлз зробила акцент на взуттю, однак всі прихильники бренду могли помилуватись і розкішною фігурою моделі. У зйомці Кендалл продемонструвала гнучкість і розтяжку, яка приголомшила всіх. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

Окрім Кендалл Дженнер, у рекламній кампанії взяли участь моделі і художні гімнастки Морган Райт і Стася Генералова. У кількасекундному ролику вони виконали кілька граційних па, які підкорили мережу. 

"Коротке відео з Кендалл Дженнер у головній ролі підкреслює мистецтво руху, силу та впевненість, які жінки відчувають в Inour Shoes", – написали автори проєкту під роликом. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Кендалл Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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