Кендалл Дженнер стала зіркою показу колекції Giambattista Valli x H&M: фото

Бренди H&M і Giambattista Valli приголомшили модний світ ще на початку року новиною про колаборацію. У четвер, 24 жовтня, прогримів показ нової колекції у Римі.

Колаборація італійського модельєра Джамбаттісти Валлі з мас-маркетом H&M стала найбільш обговорюваною у світі. Показ дизайнер вирішив провести у Римі, адже саме у цьому місті сформувався його художній смак.

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Головною зіркою показу, безумовно, стала супермодель Кендалл Дженнер, яка приміряла два образи: ніжно-рожеву коротку сукню, а згодом асиметричну насиченого червоного кольору. Також цікаво те, що на подіум колекції Giambattista Valli x H&M вйишли моделі різних форм. Відтак була можливість переконатися, як вбранння розкішно виглядають на усіх типах фігури.

Раніше Джамбаттіста в інтерв'ю для Vogue розповів про створення нової колекції.

Я люблю всі речі в цій колекції, в кожну з них я вклав душу і буду щасливий їх побачити в самих різних куточках планети. Для мене це був неймовірний досвід, що дозволив самому переосмислити власні архіви, подивитися на них по-іншому і подарувати їм нове життя,

– заявив модельєр.



Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images



Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images



Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images



Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images



Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images



Показ Giambattista Valli x H&M / Getty Images

На показі було чимало зіркових гостей. Однією з найбільш очікуваних знаменитостей стала блогерка К'яра Ферраньї, яка є обличчям колаборації Giambattista Valli x H&M. Для події італійка змінила зачіску, примірявши накладну гривку.



К'яра Ферраньї / Getty Images