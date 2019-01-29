Кендалл Дженнер вразила зміною іміджу: фотодоказ

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Кендалл Дженнер змінила зачіску
Кендалл Дженнер змінила зачіску / Instagram/ @kendalljenner

Популярна Instagram-діва Кендалл Дженнер здивувала шанувальників зміною іміджу. На відміну від своєї сестри Кайлі, яка за місяць двічі змінила колір волосся, вона рідко наважується на щось подібне. Однак напередодні 23-річна учасниця реаліті-шоу «Сімейство Кардашян» вирішила змінити звичну для всіх зачіску.

Знаменита американська левиця Кендалл Дженнер підкорює серця шанувальників спокусливими знімками і розкішним способом життя. Однак деколи їй, як справжній дівчині, хочеться змінити щось у своєму іміджі: перефарбуватися чи підстригти волосся, до прикладу. Так, напередодні зірка Instagram здивувала шанувальників новою зачіскою.

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Найбагатша модель світу вирішила підстригти чубок і спробувати, чи личитиме їй гривка. Вона запитала в шанувальників, чи до вподоби їм її зміни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

Думки "фоловерів", як завжди розділилися. Частина з них писали, що їй дуже личить, інші стверджували, що з попередньою зачіскою їй було краще. Однак знайшлися і ті, які в новому образі Кендалл помітили більшу схожість з її мамою Кріс Дженнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kris Jenner (@krisjenner)

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Кендалл Дженнер
Джерело: 24 Канал
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