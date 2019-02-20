Кендалл Дженнер з іншими моделями знялась у стильній рекламі для Calvin Klein

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Кендалл Дженнер для Calvin Klein
Кендалл Дженнер для Calvin Klein / Calvin Klein

Американська модель Кендалл Дженнер разом із зірками подіумів та глянців – Шоном Мендесом, Ной Сентінео, Жасмін Деніелс, Анною Еверс, A$AP Rocky та іншими – взяла участь у стильному кампейні для модного бренду Calvin Klein.

Нові знімки з'явились у соціальних мережах, де їх встигло вподобати та прокоментувати багато фанатів. На знімках та у відеоролику моделі позують у стильних образах колекцій Calvin Klein Jeans і Calvin Klein Underwear та демонструють, що бренд радить носити весною і літом цього року.

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Нова рекламна кампанія Calvin Klein / Calvin Klein

"Наше все", – головний слоган нової рекламної кампанії модної марки. Автором кампейну став британський фотограф і режисер Глен Лачфорд, а події в ролику відбуваються під сингл рок-групи New Order True Faith.

Дивіться відео з нового кампейну Calvin Klein:

Нові речі вже встигла оцінити співачка Майлі Сайрус, яка в своєму Twitter опублікувала жартівливий колаж: "Не залишайте своїх дітей разом з Майлі!". Там вона зображена у схожій позі зі співаком Шоном Мендесом у нижній білизні.

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Еротика Кендалл Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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