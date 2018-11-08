Кендалл Дженнер зачарувала відвертими образами у білизні на шоу Victoria's Secret: фото

Американська топ-модель Кендалл Дженнер вийшла на подіум Victoria's Secret Show 2018 у двох сексуальних образах. Якщо інші "ангели" білизняного бренду мали піднесений та грайливий настрій, то Кендалл на противагу їм була справжньою "Міс серйозність".

Ще за лаштунками модного показу всі "ангели" бренду в солодкому очікуванні багато спілкувались між собою, робили спільні фото та ділились переживаннями зі своїми фанатами у соцмережах. В той же час впевнена у собі модель цілеспрямовано налаштовувала себе до виходу, була не багатослівною та перемовлялась кількома словами лише з командою візажистів та стилістів.

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Кендалл Дженнер за лаштунками Victoria's Secret Show 2018

На зірковому подіумі 23-річна модель приміряла два пікантні образи, які ідеально підкреслювали її стрункі форми. Перший з них складався з чорного бікіні та бюстгальтера, які доповнювались мереживними рукавами-болеро. До плечей були прикріплені традиційні крила з чорним пір'ям, на кінцях яких були пришиті декоровані чорні зірки. Звабливий образ на модному подіумі завершили чорні черевики на каблуках з вишитим камінням.



Кендалл Дженнер



Кендалл Дженнер

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Під час свого другого виходу на сцену Victoria's Secret модель вже була в значно кращому настрої та дарувала всім свою сяючу усмішку. Для другого образу Кендалл організатори шоу підготували новий наряд – відверте чорне бікіні та бюстгальтер в червону клітинку, а замість крил у моделі була стилізована сукня з таким же принтом і золотистом нашиттям внизу. Розкішні прикраси на шиї та вухах чудово завершили "ангельський" look.



Кендалл Дженнер

Можливо, перед початком шоу знаменита модель хвилювалась, через що виглядала досить напруженою. Але на підмогу прийшла її зіркова матуся Кріс Дженнер, яка часто підтримує під час модних подій. В одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю глава клану Кардашян-Дженнер навіть зізнавалась, що у її доньки-моделі є психологічні проблеми, оскільки перед кожною важливою подією у фешн-індустрії Кендалл сильно нервується і отримує стрес. Через це Кріс Дженнер старається якнайчастіше їздити по світу разом з донькою.



Кріс Дженнер підтримала свою доньку на Кендалл Дженнер

Всі фото: Getty Images