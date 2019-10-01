Кендалл Дженнер заінтригувала знімком з бойфрендом: романтичне фото

Відома американська модель, зірка шоу Victoria's Secret, Кендалл Дженнер опублікувала інтригуюче фото з невідомим бойфрендом. Фанати запідозрили свого кумира у таємному романі.

23-річна Кендалл Дженнер вже давно стала зіркою подіумів і побудувала успішну кар'єру моделі. А от особистим життям зірка віддала перевагу не ділитися.

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Якось вона опублікувала знімок з відпустки, під яким іронічно написала, що всі її сестри діляться світлинами дітей, а вона – кадром з відпочинку. Проте не пройшло й року, як улюблениця мільйонів заінтригувала знімком з моделлю на ім'я Фай Хадра на своїй сторінці в Instagram.



Кендалл Дженнер і Фай Хадра / Instagram / @kendalljenner

У коментарі до фото вона зазначила, що вони не зустрічаються, проте в кінці допису додала емоджі у вигляді чорного серця. Що цікаво, саме з ним Кендалл завітала на весілля Джастіна Бібера та Гейлі Болдвін, яке відбулося в понеділок, 30 вересня. А перші світлини моделі з хлопцем датуються у її акаунті ще 20 квітня 2019 року.