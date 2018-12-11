Кендалл Дженнер засвітила оголені груди в прозорій сукні: гарячі фото

Представниця родини Кардашян вкотре приголомшила мережу. Зваблива Кендалл Дженнер прийшла на світський захід у прозорій сукні, в якій засвітила струнку фігуру та груди.

В гардеробі 23-річної моделі Кендалл Дженнер є чимало "голих" суконь, які вона полюбляє одягати на світські заходи. Відверте вбрання зірка засвітила й під час церемонії нагородження Fashion Awards-2018, що відбулась 10 грудня в Лондоні. І хоч модель не виборола перемогу, проте неодмінно запам'ятається всім учасникам шоу.

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На червоній доріжці зваблива представниця родини Кардашян постала у золотистій сукні від Julien Macdonald. Вбрання мало довжину максі, однак це не зробило його скромним. У сукні виднілась спокуслива фігура Кендалл Дженнер, а при спалаху фотокамер на знімках чітко було видно оголені груди моделі та апетитні сідниці в стрінгах.



Кендалл Дженнер в Лондоні / Getty Images

Судячи з фото знаменитість не комплексувала, а навпаки давала змогу фотографам зробити світлини з усіх можливих ракурсів.



Модель Кендалл Дженнер засвітила оголені груди / Getty Images



Кендалл Дженнер вбрала "голу" сукню / Getty Images



Кендалл Дженнер обрала сексапільне вбрання / Getty Images