Кендалл Дженнер знялась топлес для глянцю: пікантні фото

Одна з найбагатших та найпопулярніших моделей світу Кендалл Дженнер прикрасила черговий глянець. Зірка знялась у пікантній фотосесії для нового випуску L'Officiel.

Автором гарячої зйомки був знаменитий фотограф Рассел Джеймс, який співпрацював із десятками відомих манекенниць та акторок, зокрема, Стеллою Максвел, Даутцен Крус, Сарою Сампайо, Леді Гагою, Галь Гадот, Джіджі та Беллою Хадід, Ріанною, Ніколь Кідман. До списку красунь, які поставали перед камерою Рассела Джеймса, входить і 23-річна Кендалл Дженнер.

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Для моделі австралійський фотограф створив розкішну зйомку, яка увійшла до літнього випуску американського журналу L'Officiel. Виданню Рассел Джеймс розповів історію знайомства з Кендалл Дженнер та пояснив, чому саме вона отримала шалену популярність у світі.

За словами фотографа, вперше він зустрівся зі знаменитою американкою, коли їй було всього 17 років. Тоді до Рассела Джеймса прийшов батько дівчини – Кріс Дженнер, який попросив поради для доньки, яка мріяла стати моделлю. Тому фотограф взявся допомагати Кендалл Дженнер та зробив так, щоб її кар'єра манекенниці затьмарила успіх проекту "Сестри Кардашян".

Я бачив, як її критикували, як чинили сильний тиск. Багато говорили, що її успіх на подіумі обумовлений популярністю. Насправді все було навпаки. Слава була найважчим з того, що їй довелося подолати на своєму шляху. Вона проходила кастинги анонімно, щоб дизайнери не знали, що вони наймають Кендалл Дженнер,

– згадував Рассел Джеймс.

Фотограф заявив, що Кендалл Дженнер – унікальна модель, яку неможливо порівнювати з іншими. Вона має магнетичний погляд, який приковує глядачів. Окрім цього, зірка вміє показати красу свого тіла, не перетинаючи межу вульгарності. Саме це Рассел Джеймс вирішив показати всім читачам L'Officiel.

У глянці Кендалл з'явилась у casual-стилі: джинсах з білою майкою та тренчем, джинсовому та шкіряному костюмах. На кількох кадрах модель постала у пікантному образі, прикривши свої оголені груди руками чи вбранням.



Кендалл Дженнер у новій фотосесії / L'Officiel