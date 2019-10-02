Кендалл Дженнер знялася у звабливому рекламному кампейні для Reserved: фото і відео

Демократичний бренд Reserved презентував новий рекламний кампейн осінь-зима 19/20, обличчям якого стала супермодель і зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер.

Ще декілька днів тому представники Reserved опублікували фото в інстаграмі на той час невідомої дівчини зі спини, яка одягнена лише у шкіряну спідницю. У підписі було лише лаконічне питання: "Як думаєте, хто ця дівчина?".

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А вже сьогодні, 2 жовтня, стало відомо, хто ця загадкова брюнетка. Нею стала 23-річна Кендалл Дженнер, яка вважається однією з найбільш високооплачуваних моделей у світі за версією видання Forbes

У fashion-ролику від режисера Гордона Фон Штайнера під назвою Ciao Kendall Дженнер перевтілилася у відомі ретро-образи з італійських фільмів. Так, дівчина з'явилася в образі героїні Софі Лорен з фільму "Шлюб по-італійськи", Наталі Портман зі стрічки "Леон". Також вона продемонструвала look бунтарки у стилі 90-х.

Стилістом виступив Джейкоб К, який раніше співпрацював з моделлю для W Magazine, Vogue і Dazed.

Reserved – #Ciao Kendall: дивіться рекламний кампейн