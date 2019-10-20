Кендіс Сванепул – 31: що треба знати про "ангела" Victoria's Secret

Приваблива та надзвичайно красива сьогоднішня іменинниця Кендіс Сванепул святкує 31-річчя. Що варто знати про "ангела" Victoria's Secret та чому за нею варто слідкувати – розповідаємо у матеріалі.

Своєму шаленому успіху модель не вірить досі. Вона каже, що інколи їй здається, ніби вона прокидається 15-річною вдома вранці, а все що відбувалося у її житті – це сон. Втім, це не так. Юна дівчинка давно виросла, досягнула значних висот і стала улюбленицею мільйонів. Її інстаграм-сторінка налічує понад 13 мільйонів підписувачів.

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Дівчина народилася в Південно-Африканській Республіці і працювала на молочно-м'ясній фермі своєї сім'ї. У 15 років вона отримала пропозицію від модельної агенції. У той час дівчина навчалася в коледжі святої Анни, тож спочатку не погоджувалася на такі пропозиції, втім з часом почала отримувати все більше і більше робочих пропозицій.

Я дивилася багато телепередач про моду. У школі мене всі дражнили, адже я була дуже худою і на вигляд незграбною. Але дівчата в телевізорі виглядали схожими на мене і мені завжди хотілося довести однокласникам, що вони були неправі,

– ділиться спогадами Сванепул.

Через два роки Кендіс таки зробила свій важливий крок в житті і почала подорожувати з показами всією Європою і Південною Африкою, а після першого турне переїхала у Нью-Йорк.



Кендіс Сванепул досить часто запрошують на світські заходи / Getty Images

"Ангел" Victoria's Secret

У 2010 році Кендіс Сванепул стала першою Південно-Африканською моделлю, яка отримала почесне звання "ангела" Victoria's Secret. 2013 рік став для моделі неабияк важливим. Тоді її обрали для представлення дорогоцінного бюстгальтера Royal Fantasy Bra, який коштував 10 мільйонів доларів. Модель вмить отримала таку шалену популярність, що бренд неофіційно визнав її своїм головним "ангелом" і послом марки.



Кендіс Сванепул у білизні Royal Fantasy Bra / Getty Images

Не забарились і рекламні контракти. У тому ж році Кендіс увійшла в десятку найбільш високооплачуваних моделей у світі за версією Forbes, заробивши за рік 3 мільйони доларів. На наступний рік красуня заробила вдвічі більше, і відтоді її гонорари тільки ростуть.

Найбільш високооплачувана модель спідньої білизни

Британський бренд білизни BlueBella у 2018 році оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників у популярній соцмережі Instagram. Лідеркою стала Кендіс Сванепул, заробіток якої за один рекламний пост становив 70 тисяч доларів.

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Також "ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул стала головною моделлю пляжного видання Sports Illustrated і була названа найсексуальнішою жінкою в світі за версією всіх чоловічих журналів, включаючи американський Maxim.



Найвисокооплачуваніша модель спідньої білизни / Maxim

Варто зауважити, що фігура супермоделі завжди залишається стрункою, а тіло доглянутим. Можливо, секрет у харчуванні чи спорті? Сванепул розповіла таємницю того, чому її тіло повсякчас перебуває в ідеальному стані.

"Я завжди снідаю. Мені важливо добре поїсти перед важким днем. У мій ранковий прийом їжі входять яйця, йогурт і смузі з ягід, мигдалеве і кокосове молоко. Хороша дієта і регулярні вправи допомагають тілу бути струнким", – каже Сванепул.

Обличчя люксових брендів

Красуня Кендіс стала обличчям незліченної кількості люксових брендів, включаючи Tom Ford, Givenchy, Oscar de la Renta, Versace. Вона прикрашає такі відомі глянці, як Vogue, Elle, QG. Також вона бере участь у показах Tommy Hilfiger, Dolce and Gabbana, Oscar de la Renta, Fendi, Chanel, Givenchy, Christian Dior.



Etro Runway Milan Fashion Week Spring/Summer 2020 / Getty Images

Після шоу Victoria's Secret, коли Кендіс стала дуже відомою, у 2011 році модель починає активно з'являлася на сторінках Vogue Italia у вбранні від Emporio Armani, Chanel, Burberry, Gucci, Michael Kors. Також вона взяла участь у зйомці Haute Couture для Harper`s Bazaar. Карл Лагерфельд зняв модель у вбранні від Valentino Haute Couture, Givenchy Haute Couture by Riccardo Tishi. Зйомки для обкладинок журналів і покази не припиняються і досі.

Для того, аби обличчя могло "продаватися" воно повинно мати належний вигляд і піддаватися різноманітним доглядам. В одному зі своїх інтерв'ю супермодель розповіла, як саме доглядає за шкірою обличчя.

"Мене часто фарбують, тому після показу я починаю видаляти макіяж органічним кокосовим маслом, потім вмиваюся натуральним засобом з маслом чайного дерева і екстрактом зеленого чаю, а в кінці зволожую обличчя кремом. Раз на місяць ходжу до косметолога", – ділиться секретами краси Сванепул.

Незаміжня жінка і мама двох дітей

Після 12 років спільного життя Кендіс Сванепул розійшлась із батьком своїх дітей. Про проблеми в сім’ї заговорили усі ЗМІ після того, як її чоловік Герман Ніколі не з’явився на показі Victoria's Secret у 2018 році. Згодом користувачі помітили, що вони видалили спільні фото з соцмереж. Вже наприкінці року стало остаточно відомо про їхнє розлучення.



Кендіс Сванепул та Герман Ніколі / Getty Images

Пара познайомилась ще у 2005 році на одному з кастингів в Парижі. Через 10 років зустрічань вони заручились, після чого їх одразу чекало поповнення. Зараз Кендіс і Герман є батьками двох синів – 3-річного Анака і 1-річного Аріеля.

Дизайнер власної лінії купальників

Зірка подіумів запустила власну лінію купальників Tropic of C. Модель зазначила, що її купальники є у різних фасонах і підійдуть для будь-якого типу фігури. Як вона розповіла, натхненням на створення нової колекції послужила естетика 80-х років.



Купальник Кендіс Сванепул / Instagram

Окрім дизайнерства, у вільний час Кендіс займається танцями, верховою їздою, цікавиться футболом, любить подорожувати. Одним зі своїх найулюбленіших занять модель називає шопінг. Вона віддає перевагу одягу від Chloe і Dolce & Gabbana, взутті від Christian Loubouton і сумкам від Marc Jacobs.

Постала на обкладинці книги

Супермодель Кендіс Сванепул дуже часто публікує в інстаграмі пікантні кадри. Однак з-поміж усіх фото є у Кендіс чорно-біла світлина, на якій вона постала повністю оголеною. Сванепул прикрасила обкладинку книги Рассела Джеймса, випущеної обмежений тиражем.

"Я – в чому мати народила! Вибач, тату, і спасибі, мамо, за те, що ти віддала мене в балетну школу колись!" – підписала фото модель.



Обкладинка книги Кендіс Сванепул / Instagram