Кендіс Сванепул похизувалася фігурою у нестандартному купальнику: гарячі фото

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Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

У розпалі весни південноафриканська супермодель Кендіс Сванепул відправилася на відпочинок в теплі краї. Тому 30-річна "ангел" Victoria's Secret не припиняє публікувати гарячі фото у сексапільних образах на фоні морських краєвидів.

Днями Кендіс Сванепул поділилася серією сексапільних світлин на фоні вражаючих краєвидів Занзібару, на яких постала у крихітному червоному бікіні. А напередодні, 22 квітня, коли весь світ святкував Міжнародний день Землі, похизувалася фігурою у зеленому купальнику.

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На одній зі світлин струнка Кендіс Сванепул позувала, плаваючи у воді. "День Землі", – прокоментувала фото модель, таким чином показуючи своє захоплення усім, що є на нашій планеті. На знімку можна помітити пружні м'язи спини 30-річного "ангела".

Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

На другому кадрі знаменитість позувала сидячи на дерев'яній лавці у купальнику смарагдово-зеленого кольору, прикриваючи обличчя солом'яним крислатим капелюхом.

Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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