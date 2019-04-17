Кендіс Сванепул похизувалася стрункою фігурою у крихітному бікіні: сексуальні фото

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Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram/ @angelcandices

30-річна Кендіс Сванепул є однією з найбільш затребуваних супермоделей. І вона не припиняє доводити, що таке звання вона отримала не дарма. Так, чергову порцію сексуальних знімків, на яких вона демонструє свою ідеальну фігуру, "ангел" Victoria's Secret забезпечила шанувальникам напередодні.

Знаменитий "ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул вже давно довела всьому світові, що вона неповторна модель та справжній професіонал у своїй галузі. 30-річна південноафриканська зірка потрапила у список "Форбс" ще у 2012 році, однак з того часу вона не припиняє вдосконалюватися і працювати над собою. Про це свідчать її нові світлини на сторінці в Instagram.

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Кендіс Сванепул опублікувала кілька знімків, на яких вона сексуально позує у крихітних купальних костюмах, демонструючи всі переваги своєї фігури.

Худорляві ноги, струнка талія та пишний бюст – усе це супермодель змогла презентувати в одному своєму фото, яке зробила сидячи на піщаному пляжі на фоні пальм. Також модель не забула про світлини в повний ріст, на яких постала в екстремальних трусиках та сорочці в екзотичний принт.

Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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