Кендіс Сванепул похизувалися стрункою фігурою в купальнику: спекотне відео

Моделі часто люблять вражати прихильників еротичними фотосесіями чи відео. Розкішна модель, "ексангел" Victoria’s Secret Кендіс Сванепул влаштувала гарячі танці на пляжі.

Кендіс Сванепул здивувала шанувальників новим відео. На ньому дівчина позує в купальнику на фоні океану. Від запальних танців моделі не можна відірвати погляду. Жарке відео Сванепул опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Модель одягнута в купальник з принтом, схожим на окрас зебри. Це вбрання гарно підкреслило сідниці зірки, її груди та тонку талію. До образу Кендіс додала пов’язку на голову, браслет та великі сережки-кільця.

Відкрийте для себе силу тебе, мене і нас. Святкуйте єдність, яка пов'язує нас усіх. Ямайка, де серце її народу і заразний ритм відкривають магію і душу цієї легендарної нації,

– написала під відео Кендіс.

Ми підготували для вас добірку найспекотніших фото Кендіс Сванепул.