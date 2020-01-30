24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Кендіс Сванепул похизувалися стрункою фігурою в купальнику: спекотне відео

13 Читать новость на русском
Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

Моделі часто люблять вражати прихильників еротичними фотосесіями чи відео. Розкішна модель, "ексангел" Victoria’s Secret Кендіс Сванепул влаштувала гарячі танці на пляжі.

Кендіс Сванепул здивувала шанувальників новим відео. На ньому дівчина позує в купальнику на фоні океану. Від запальних танців моделі не можна відірвати погляду. Жарке відео Сванепул опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: У шортах і топі: Настя Каменських показала пікантне фото з тренувань

Модель одягнута в купальник з принтом, схожим на окрас зебри. Це вбрання гарно підкреслило сідниці зірки, її груди та тонку талію. До образу Кендіс додала пов’язку на голову, браслет та великі сережки-кільця.

Відкрийте для себе силу тебе, мене і нас. Святкуйте єдність, яка пов'язує нас усіх. Ямайка, де серце її народу і заразний ритм відкривають магію і душу цієї легендарної нації,
– написала під відео Кендіс.

Ми підготували для вас добірку найспекотніших фото Кендіс Сванепул.

 

Білборди з російською пропагандою Катющенка: поліція затримала підозрюваних – фото, відео
сьогодні
15693
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Кендіс Сванепул Victoria's Secret
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:00 День народження Всеволода Нестайка: що відомо про класика дитячої літератури
Юлія Турелик 381
сьогодні 11:49 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 34343
28 січня 16:00 Інтерв'ю з Брією Блессінг: Я думала, що вже не вийду заміж
Юлія Девда 3376
27 січня 21:00 Ми робили кіно не для тижня прокату, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"
Катерина Петренко 1621
27 січня 12:20 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 6180
Новини
Більше новин
Залиште відгук