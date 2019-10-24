Кендіс Сванепул показала розкішну фігуру в купальнику: фото "ангела" Victoria's Secret

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Кендіс сванепул взяла участь у гарячій рекламній зйомці
Кендіс сванепул взяла участь у гарячій рекламній зйомці / Instagram / @angelcandices

Супермодель з Південної Африки Кендіс Сванепул вже давно підкорила світ своєю красою та стрункою фігурою. "Ангел" Victoria's Secret залюбки бере участь у гарячих зйомках, публікуючи результати у своєму блозі. Днями вона вкотре розбурхала мережу сексуальними кадрами.

20 жовтня запальна Кендіс Сванепул відсвяткувала 31-ий день народження. Однак не минуло й тижня, як супермодель повернулась до робочих буднів: зірка взяла участь у звабливій зйомці, результати якої вже встигла розмістити на своїй інстаграм-сторінці. 

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Перед камерою "ангел" Victoria's Secret постала у трендових купальниках із так званим "хижим" принтом: леопардовим та чорно-білим, як у зебри. Кендіс Сванепул обирала сексуальні пози, демонструючи свою бездоганну фігуру. 

Кендіс Сванепул у сексуальному купальнику
Кендіс Сванепул у сексуальному купальнику / Instagram / @angelcandices

Відомо, що у серії звабливих знімків Кендіс Сванепул прорекламувала власну лінію купальників, які вона створила спільно з брендом Tropic of C. За прикладом своєї колеги Емілі Ратажковскі, модель завжди сама приміряє ці вироби та створює особливо гарячу рекламу. Кендіс також врахувала тренди наступного літнього сезону, тому запевнила, що кожна красуня виглядатиме так само неперевершено у її купальниках. 

Автором сексуальної зйомки був фотограф Джером Дюран. Він зробив фотосесію у стилі африканської савани, що ідеально підійшло до круїзної колекції Кендіс Сванепул. За словами моделі, пляжні вбрання вже поступили у продаж, а її фото отримали шалену популярність у мережі. 

Ви готові? Моя остання колекція купальників щойно поступила у продаж! І я одержима нею!
– із захватом зізналась Кендіс Сванепул. 

Модель Кендіс Сванепул
Модель Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

Гаряча зйомка Кендіс Сванепул
Гаряча зйомка Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

Кендіс Сванепул в рекламі купальників
Кендіс Сванепул в рекламі купальників / Instagram / @angelcandices

Кендіс сванепул випустила нову лінію купальників
Кендіс Cванепул випустила нову лінію купальників / Instagram / @angelcandices

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Еротика Кендіс Сванепул Victoria's Secret
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