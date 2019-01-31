Кендіс Сванепул стала зіркою турецького Vogue: звабливі фото

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Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Vogue Turkey

Зірка білизняного бренду Victoria’s Secret Кендіс Сванепул, яка є матір'ю двох дітей, прикрасила обкладинку лютневого номера турецького глянцевого журналу Vogue.

Супермодель, яка також є зірковою мамою 2-річного Анаки і 7-місячного Арієль, похизувалася ідеальною стрункою фігурою на сторінках глянцю.

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У новій фотосесії зірка знялася у спортивно-гламурному образі. Відтак Кендіс позувала у звабливих обтислих боді, тримаючи у руках гантелі. Найбільше вразив шанувальників знімок, на якому Сванепул займається на велотренажері на високих підборах.

На своїй сторінці в Instagram наразі вона опублікувала лише одне чорно-біле портретне фото, яке доповнила цитатою англійської письменниці Джейн Остін.

"Я була спокійною, але не сліпою", – йдеться у підписі до світлини.

Кендіс Сванепул для Vogue Turkey
Кендіс Сванепул для Vogue Turkey


Кендіс Сванепул для Vogue Turkey
 

Кендіс Сванепул для Vogue Turkey
Кендіс Сванепул для Vogue Turkey

Кендіс Сванепул для Vogue Turkey
Кендіс Сванепул для Vogue Turkey

Кендіс Сванепул для Vogue Turkey
Кендіс Сванепул для Vogue Turkey

Кендіс Сванепул для Vogue Turkey
Кендіс Сванепул для Vogue Turkey

Кендіс Сванепул для Vogue Turkey
Кендіс Сванепул для Vogue Turkey

Кендіс Сванепул для Vogue Turkey
Кендіс Сванепул для Vogue Turkey

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Victoria's Secret
Джерело: Lifestyle
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