Кендіс Сванепул вразила сексуальними знімками з відпочинку в Маямі: звабливі фото

30-річна супермодель та "ангел" Victoria’s Secret Кендіс Сванепул поділилася сексуальними знімками зі свого зимового відпочинку в Маямі. Вона продемонструвала струнку фігуру та показала, в якій компанії вона відпочиває.

Молода мама та супермодель вирішила втекти від холодів і в компанії друзів полетіла на відпочинок до Атлантичного океану.

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"Ангел" Victoria’s Secret опублікувала знімок з Маямі на своїй сторінці в Instagram. На світлині вона звабливо позує перед камерою у червоному купальнику біля високих пальм. Модель задумано підняла голову вверх, а одну ногу виставила вперед. Вона забрала волосся на одну сторону, а на руках затримала леопардову накидку.



Кендіс Сванепул на відпочинку в Маямі / Instagram / @angelcandices

Супермодель відпочиває у компанії чотирьох друзів. Спільний знімок, який Кендіс також опублікувала в Instagram, вони зробили сидячи на березі моря.



"Ангел" Victoria's Secret на відпочинку з друзями / Instagram / @angelcandices

Папараці теж вдосталь пофотографували південноафриканську супермодель. Знімки, на яких Кендіс Сванепул виходить з моря чи лежить на пляжі, з'явились її на фан-сторінках.



Кендіс Сванепул у Маямі / Instagram / @victoriassecretangelsbrasil