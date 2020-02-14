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Керівники кінопремії "Сезар" звільнилися після скандалу з режисером Романом Поланскі: подробиці

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Режисер Роман Поланскі / Getty Images

Керівництво, яке заснувало найпрестижнішу французьку кінопремію "Сезар", пішло у відставку в повному складі. Причиною такого рішучого кроку став скандал з фільмом режисера Романа Поланскі "Офіцер і шпигун", який цьогоріч був номінований у 12 категоріях.

Як повідомляє видання Deadline, керівництво Французької академії мистецтв і кіно вирішило піти у відставку одразу після проведення щорічної кінопремії "Сезар", яка відбудеться вже 28 лютого. Проте таке рішення діячі індустрії заявили напередодні, 13 лютого. 

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В офіційному зверненні зазначається, що вчинок варто розцінювати, як "знак поваги до тих, хто створював кіно в 2019 році". Організатори переконані, що так задовольнять вимоги громадськості та дозволять церемонії "Сезар" стати справжнім святом кіно. 

На такий крок керівництво Французької академії мистецтв і кіно наважилося через численні резонансні скандали, які були пов'язані з творчою діяльністю режисера Романа Поланскі. Найбільший шквал критики викликало те, що його стрічка "Офіцер і шпигун" була представлена одразу в 12 номінаціях "Сезар". Суспільство виступило проти того, щоб нагороджувати втікача та гвалтівника.

Крім того, премія "Сезар" отримувала звинувачення в елітарності та гендерній нерівності, адже 65% журі – чоловіки. Тоді керівництво оголосило про намір модернізувати систему, проте, схоже, ця відповідальна місія ляже на плечі нових членів Французької академії мистецтв і кіно.

За свої 86 років Роман Поланскі неодноразово потрапляв до гучних скандалів. Він визнаний винним у розбещенні 13-річної Саманти Геймер, а в листопаді цьогоріч французька акторка Валентин Моньє зізналася, що стала жертвою сексуального насильства у 18 років. Режисерові вдалося уникнути покарання, відкупившись сумою в розмірі 4,5 мільйона доларів, що становить близько 110 мільйонів гривень. 

Офіцер і шпигун: дивіться відео онлайн 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Голлівуд Секс-скандал Кіно LifeStyle
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