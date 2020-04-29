Борис Джонсон вшосте став батьком: що відомо про Керрі Сімондс – молоду наречену політика

У свої 32 активістка Керрі Сімондс стала не лише матір'ю первістка з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, а й змогла переїхати з ним на знаменитий Даунінг-стріт в ролі дівчини, а не дружини, та добитись чималих кар'єрних успіхів. Хто ця жінка – читайте у нашому матеріалі.

Керрі Сімондс народилась у Лондоні в сім'ї засновника газети The Independent Меттью Саймондса та Джозефін МакКафе. Дівчина навчалась у престижній лондонській школі Godolphin and Latymer School, а згодом – у Ворицькому університеті, де вивчала історію мистецтв. Довгий час Керрі захоплювалась театром та кіно, і навіть хотіла стати актрисою, але її життя стрімко обернулось, коли вона пішла на роботу до Консервативної партії у Великій Британії, повідомляє 24 канал.

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Там Керрі Сімондс займала високу посаду в пресофісі партії, до якої належить сам Борис Джонсон. Вона була директором зі зв'язків з громадськістю. Її захопив світ політики і вона швидко опанувала усі навики, які потрібні у цій сфері. За її професіоналізм журнал PR Week назвав її "другим (за силою впливу) фахівцем зі зв'язків з громадськістю в Великої Британії". Окрім політичної діяльності, Керрі є відомою британською екоактивісткою та зоозахисницею, а також частою гостею світських подій.



Керрі Сімондс має чудове почуття стилю: фото образів / Getty Images

У 2018 році дівчина пішла із штаб-квартири Консервативної партії у компанію Bloomberg. У ЗМІ подейкували, що на таке неочікуване рішення повпливав її роман з Борисом Джонсоном, про який почали пліткувати у політичних колах. Тоді політик ще перебував у шлюбі зі своєю другою дружиною – адвокатом Мариною Віллер, від якої мав чотирьох дітей. У них досі триває шлюборозлучний процес. Перед цим він був одружений з Аллегрою Мостін-Оуен. У 2009 році у політика також народилася позашлюбна дочка.



Борис Джонсон і Керрі Сімондс / Getty Images

Незважаючи на 23-річну різницю у віці, Керрі Сімондс та Борис Джонсон зламали всі стереотипи стосовно шлюбу та стосунків – дівчина отримала пропозицію одруження від політика, переїхала з ним на Даунінг-стріт, що раніше не вдавалось жодній жінці, яка не була у статусі дружини прем'єр-міністра, та очікувала на появу дитини. І хоч останні тижні були особливо напруженими для Джонсона та Сімондс через хворобу політика (коронавірус), втім чоловік вже повернувся з лікарні, приступив до роботи і приймає вітання щодо появи його шостої дитини від коханої.

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Борис Джонсон і Керрі Сімондс / Getty Images