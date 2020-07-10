Плани американського репера балотуватися у президенти США неоднозначно розцінили у світі. Зіркові колеги Каньє Веста одне за одним реагують на його наміри. Свою позицію висловила й успішна співачка Кеті Перрі, яка переконана, що артист повинен займатися своє справою і не пхатися у політику.

Вагітна американська співачка Кеті Перрі дала інтерв'ю для програми Hits Radio Breakfast. Як інформує видання Metro, під час спілкування з зіркою журналісти не оминули увагою й гучну заяву Каньє Веста, яка сколихнула як індустрію шоу-бізнесу, так і політику.

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Одна з найуспішніших артисток світу не стала приховувати, що на президентських виборах у США 2020 року репера підтримувати не буде. Вона переконана, що до влади повинна прийти людина, яка має політичний досвід. Кеті Перрі не підбирала слів й натякнула, що правління Каньє Веста може закінчитися "божевіллям" у країні.

Я думаю, ви і самі знаєте, що посада президента найкраще підходить для людей з досвідом і професіоналів у своїй галузі. В іншому випадку це може перетворитися в божевілля,

– прокоментувала Кеті Перрі.

Водночас співачка зізналася, що захоплюється Каньє Вестом як артистом. Вона запевняє, що він руйнівний художник і митець. Саме прагнення створювати цілком нове й неповторне приваблює Кеті Перрі у репері найбільше.

Що відомо про наміри Каньє Веста балотуватися у президенти США?

Про політичні амбіції репер оголосив 4 липня, опублікувавши допис у твіттері. Він заявив, що хоче реалізувати надії Америки з вірою у Бога. Каньє Вест балотуватиметься на посаду президента, як незалежний кандидат.

Артист прагне назвати партію Birthday Party, що означає "Партія дня народження", а для керування державою збирається використати модель Ваканди – держави із всесвіту Marvel. Саме після оприлюднення своїх планів Каньє Вестом глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск відмовився підтримувати репера й зізнався: "Здається, наші думки розходяться більше, ніж я припускав".