Кеті Холмс розірвала стосунки з Джеймі Фоксом: ймовірна причина

3 Читать новость на русском
Кеті Холмс розірвала стосунки з Джеймі Фоксом
Кеті Холмс розірвала стосунки з Джеймі Фоксом / www.gossipcop.com

Після 6 років стосунків актори Кеті Холмс та Джеймі Фокс вирішили розійтись. Інсайдери західних ЗМІ стверджують, що саме зірка серіалу "Затока Доусона" була ініціатором розриву.

Як стверджують джерела The Daily Mail з близького оточення пари, акторка завжди помічала, що її обранець фліртує з іншими жінками. За їхніми даними, Джеймі Фокс не обмежувався заграваннями, а відверто запрошував інших дівчат на побачення. 

Читайте також: Кеті Холмс і Джеймі Фокс розійшлись після 6 років ідилії, – ЗМІ

Окрім цього, на заваді стосункам ставало і місце проживання. Кеті Холмс із 13-річною донькою Сурі оселились у Нью-Йорку, а от Джеймі Фокс – у Лос-Анджелесі. Тому закохані вкрай рідко проводили час разом, а акторка щоразу дізнавалась про вечірки, на яких побував її обранець. Саме тому вона вирішила завершити роман. 

Він нешанобливо до неї ставився, та й жили вони по-різному. Його вечірки не вписувалися в її спосіб життя, оскільки вона зосереджена на вихованні доньки і роботі,
– назвав ймовірні причини розриву інсайдер. 

Кеті Холмс розірвала стосунки з Джеймі Фоксом
Кеті Холмс розірвала стосунки з Джеймі Фоксом / Фото: US Magazine

Що відомо про роман Кеті Холмс та Джеймі Фокса? 

Ще у 2013 році Кеті Холмс та Джеймі Фокс почали зустрічатись. Проте афішувати свої стосунки пара не могла через шлюбний контракт з колишнім чоловіком акторки Томом Крузом. Згідно з документом, Кеті не могла з'являтись з іншим чоловіком на публіці упродовж 4 років після розлучення. Відтак закохані ретельно приховували свої стосунки від ЗМІ. 

Читайте також: Коханий Кеті Холмс розважився в клубі з іншою дівчиною, – ЗМІ

Однак і після завершення дії контракту Кеті Холмс та Джеймі Фокс не поспішали демонструвати свої почуття на людях. Тільки у 2019 році пара вперше здійснила публічний вихід, відвідавши грандіозний бал MetGala у Нью-Йорку. Під час заходу актори поводились досить скромно, не привертаючи зайвої уваги журналістів. 

У ЗМІ неодноразово з'являлась інформація, що Джеймі давно освідчився Кеті, а вони наразі зайняті підготовкою до весілля. Проте днями стало відомо, що вони розірвали стосунки ще в травні 2019-го. Офіційного підтвердження цієї інформації ще не було, відтак прихильники Джеймі Фокса та Кеті Холмс ще сподіваються на їхнє возз'єднання. 

blog_ava
Хто загинув у пожежі одеського готелю "Токіо Стар": список
сьогодні
8124
Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гренландія: як дістатись, що скуштувати, де жити і що там робити
сьогодні 12:31 Гренландія: як дістатись, що скуштувати, де жити і що там робити
Наталя Сколоздра 842
Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
20 серпня 13:26 Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
1106
Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
19 серпня 16:01 Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
Марта Вересюк 3832
Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном
19 серпня 12:04 Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном
503
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
19 серпня 10:30 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 3360
Новини
Більше новин
Залиште відгук