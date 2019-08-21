Кеті Холмс розірвала стосунки з Джеймі Фоксом: ймовірна причина

Після 6 років стосунків актори Кеті Холмс та Джеймі Фокс вирішили розійтись. Інсайдери західних ЗМІ стверджують, що саме зірка серіалу "Затока Доусона" була ініціатором розриву.

Як стверджують джерела The Daily Mail з близького оточення пари, акторка завжди помічала, що її обранець фліртує з іншими жінками. За їхніми даними, Джеймі Фокс не обмежувався заграваннями, а відверто запрошував інших дівчат на побачення.

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Окрім цього, на заваді стосункам ставало і місце проживання. Кеті Холмс із 13-річною донькою Сурі оселились у Нью-Йорку, а от Джеймі Фокс – у Лос-Анджелесі. Тому закохані вкрай рідко проводили час разом, а акторка щоразу дізнавалась про вечірки, на яких побував її обранець. Саме тому вона вирішила завершити роман.

Він нешанобливо до неї ставився, та й жили вони по-різному. Його вечірки не вписувалися в її спосіб життя, оскільки вона зосереджена на вихованні доньки і роботі,

– назвав ймовірні причини розриву інсайдер.



Кеті Холмс розірвала стосунки з Джеймі Фоксом / Фото: US Magazine

Що відомо про роман Кеті Холмс та Джеймі Фокса?

Ще у 2013 році Кеті Холмс та Джеймі Фокс почали зустрічатись. Проте афішувати свої стосунки пара не могла через шлюбний контракт з колишнім чоловіком акторки Томом Крузом. Згідно з документом, Кеті не могла з'являтись з іншим чоловіком на публіці упродовж 4 років після розлучення. Відтак закохані ретельно приховували свої стосунки від ЗМІ.

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Однак і після завершення дії контракту Кеті Холмс та Джеймі Фокс не поспішали демонструвати свої почуття на людях. Тільки у 2019 році пара вперше здійснила публічний вихід, відвідавши грандіозний бал MetGala у Нью-Йорку. Під час заходу актори поводились досить скромно, не привертаючи зайвої уваги журналістів.

У ЗМІ неодноразово з'являлась інформація, що Джеймі давно освідчився Кеті, а вони наразі зайняті підготовкою до весілля. Проте днями стало відомо, що вони розірвали стосунки ще в травні 2019-го. Офіційного підтвердження цієї інформації ще не було, відтак прихильники Джеймі Фокса та Кеті Холмс ще сподіваються на їхнє возз'єднання.