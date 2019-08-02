Кеті Перрі оштрафували за плагіат пісні на три мільйони доларів: подробиці

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Кеті Перрі
Кеті Перрі / www.gettyimages.com

Американську співачку Кеті Перрі зобов'язали виплатити близько трьох мільйонів доларів (2,78 мільйона доларів) як компенсацію реперу Маркусу Грею (виступає під сценічним ім'ям Flame) через порушення авторських прав, а саме плагіат пісні.

Раніше до федерального суду Лос-Анджелеса звернувся репер Маркус Грей, більш відомий за творчим псевдонімом Flame. Артист впізнав у популярній композиції співачки Dark Horse, за яку вона отримала номінацію на "Греммі", фрагмент зі своєї пісні Joyful Noise, опублікованої в мережі ще в 2009-му. 

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Згодом Кеті Перрі визнали винною у плагіаті пісні та зобов'язали виплатити майже три мільйони доларів як компенсацію Маркусу Грею. Про це пише видання USA Today.

Додамо, що штраф будуть виплачувати також співавторки зірки, які брали участь у створенні пісні Dark Horse: 550 тисяч доларів із цієї суми має виплатити особисто Кеті, а решту — компанія Capitol Records. 

Цікаво те, що у суді співачка та співавтори пісні Dark Horse заявили, що раніше ніхто з них не чув пісню Joyful Noise та про репера Flame.

Кеті Перрі – Dark Horse: слухайте пісню

Flame – Joyful Noise: слухайте пісню

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Скандал Кеті Перрі
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