Кеті Перрі 35: найкращі хіти запальної співачки

Популярна американська співачка Кеті Перрі святкує свій день народження. Сьогодні, 25 жовтня, зірці виповнюється 35 років

12 років тому, у 2006 році невідома на той час дівчина Кеті Перрі, справжнє ім'я якої – Кейт Елізабет Хадсон, почала записувати свій альбом One of the Boys, який згодом привів її до шаленого успіху.

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Кейт почала співати у 9 років, брала участь в хорі при церкві, де служили її батьки. До слова, сім'я співачки зазнавала фінансових труднощів. Часом їм доводилося жити на допомогу, а іноді батьки годували дітей їжею, яку жертвували парафіяни.



Кеті Перрі у дитинстві

Вже до 15-ти років дівчина зрозуміла, що хоче пов'язати життя з музикою і через два роки пішла з дому, щоб ніхто не заважав їй займатися цим професійно. Перрі пройшла короткий курс академічного вокалу в Музичній академії Санта-Барбари. Там її спів почули рок-музиканти Стів Томас і Дженнфіер Кнепп, які взяли її під своє крило і запросили на власну звукозаписну студію, де були записані перші демо Кеті Перрі. Вони допомогли їй досконало опанувати гітарою і навчитися писати пісні.

Зараз Кеті Перрі – одна з найпопулярніших поп-співачок, пісні якої швидко стають хітами. На честь дня народження зірки пропонуємо згадати її знамениті пісні.

Найкращі хіти Кеті Перрі

Katy Perry – I Kissed A Girl: слухати онлайн

Katy Perry – Hot n Cold: слухати онлайн

Katy Perry – California Gurls: слухати онлайн

Katy Perry – E.T.: слухати онлайн

Katy Perry – Last Friday Night: слухати онлайн