Кеті Перрі не переживає через майбутні пологи, – ЗМІ

Одна з найвідоміших голлівудських пар – Кеті Перрі та Орландо Блум – в очікуванні появи першої спільної дитини. Інсайдери розповіли, що співачка не боїться майбутніх пологів та мріє, щоб карантин закінчився до цього часу.

Як повідомляє видання People з посиланням на джерела, пара в захваті від того, що у них буде дівчинка. Саме тому вони оголосили світу про стать дитини чарівним і радісним знімком Орландо Блума з рожевим кремом на обличчі.

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"Вони обидвоє дуже раді, що у них буде дитина. І обидвоє в захваті від того, що це дівчинка. Вони щасливі, що зараз можуть сфокусуватися на такій дивовижній і позитивній події. Для них обох це дуже щасливий спосіб відвернути свою увагу від подій у світі", – розповів інсайдер.

Наразі Кеті Перрі та Орландо Блум перебувають на карантині у своєму помешканні в Лос-Анджелесі. Під час самоізоляції зірки приділяють велику увагу спорту та правильному харчуванню. Водночас інсайдер розповідає, що пара занепокоєна пандемією коронавірусу та сподівається, що ситуація покращиться до пологів артистки.

"Як і багато інших людей, вони залишаються вдома. Кеті та Орландо намагаються займатися спортом і добре харчуватися, щоб бути здоровими. Кеті дуже сподівається, що до того часу, коли дитина народиться, ситуація з вірусом вирішиться. Вона не переживає через пологи, але безумовно багато про це думає", – розповів інсайдер.

Як відомо, про первістка Кеті Перрі оголосила у кліпі Never Worn White. Перед камерою співачка позувала у напівпрозорій сукні, що не приховувала помітно кругленький живіт. За словами інсайдерів, Кеті Перрі народить первістка вже влітку 2020 року.

Для артистки ця дитина буде першою. А от в Орландо Блума вже є син Флінн від стосунків з Мірандою Керр. Хлопчик чудово спілкується з Кеті Перрі та часто проводить із зірковим батьком та його обраницею час.