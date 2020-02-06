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Кеті Перрі отримала почесне звання від королівської сім'ї

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Кеті Перрі стала амбасадором благодійного фонду королівської родини / Instagram / @katyperry

Популярна співачка Кеті Перрі стала запрошеною гостею гала-вечері благодійного фонду принца Чарльза. Саме там спадкоємець престолу оголосив, що артистка буде амбасадором його проєкту.

Як повідомляє The Daily Mail, благодійний вечір відбувся у Лондоні 5 лютого. На гала-вечерю принц Чарльз запросив відомих меценатів та бізнесменів. Окрім цього, особливою гостею зустрічі стала співачка Кеті Перрі. Згодом стало відомо, що артистка не виступатиме перед учасниками вечері, а отримала почесну роботу від королівської родини. 

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Кеті Перрі стала амбасадором дитячого фонду принца Чарльза British Asian Trus. Організація надає соціальну підтримку людям у всій Південній Азії та виступає проти торгівлі дітьми в Індії. Відтак Кеті Перрі публічно представлятиме фонд і долучиться до боротьби проти злочинів щодо дітей. 

"Індія вже давно займає особливе місце в моєму серці, і під час мого останнього візиту в Мумбаї мені вдалося зустрітися з принцом Уельським і іншими лідерами фонду. Я була вражена їхнім планом дій – від ініціатив на місцях до збору коштів. І для мене велика честь бути частиною пошуку розв'язання цієї проблеми", – поділилась Кеті Перрі. 

Цікаво, що на гала-вечерю артистка одягнула сукню із досить провокативним декольте. Вбрання Кеті Перрі, яке зверху було прикрашене чорною сіткою, вона обрала з колекції Stella McCartney. Очевидці стверджують, що така сукня дещо збентежила принца Чарльза, який не звик до таких провокацій від гостей його вечірок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Кеті Перрі благочинність Королівська сім'я
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