Кеті Перрі поділилася ексклюзивними кадрами з заручин: емоційні знімки

Рік тому у Голлівуді з'явилося чергове зіркове подружжя 35-річної Кеті Перрі та 43-річного Орландо Блума. Спільні зйомки пари – справжня рідкість, тому прихильники з нетерпінням чекали на ексклюзивні кадри. Кеті Перрі наважилася оприлюднити світлини лише за рік після заручин.

День закозаних – чудова нагода зізнатися у коханні. Проте Орландо Блум та Кеті Перрі мають чимало приводів для гучного святкування 14 лютого, адже саме цей день назавжди змінив їхні долі.

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Про розкішні заручини пари відомо багато. Такій романтичній пропозиції може позаздрити чи не кожна дівчина, адже знаменитий актор освідчився коханій на борту гвинтокрила та влаштував масштабну вечірку в Лос-Анджелесі після того, як почув заповітне "так". Він нареченого американська співачка отримала обручку з діамантом у чотири карати, вартість якої оцінюють у п'ять мільйонів доларів (понад 120 мільйонів гривень).

Проте прихильники у всьому світі могли лише припустити, яким романтичним та емоційним був цей вечір. За рік після заручин Кеті Перрі все ж поділилася ексклюзивними чорно-білими кадрами. З фото видно, що на вечірку Орландо Блум запросив чимало гостей, а самі наречені були переповнені почуттями та неповторними враженнями.

Рік тому я сказала "так" життю, любові і еволюції.. І нам, ясна річ, ніколи не нудно,

– прокоментувала виконавиця.



Карди з заручин Орландо Блума та Кеті Перрі / Instagram / @katyperry

Варто зазначити, що нещодавно в інтерв'ю для Vogue India Кеті Перрі зізналася, що відшукала в Орландо Блумі духовного партнера, який допоміг їй вгамувати емоційний біль та страждання. Актор став для співачки справжнім порятунком у боротьбі з внутрішніми протиріччями, адже він теж постійно перебуває в пошуках балансу та гармонії: "Орландо схожий на мудреця. Коли ми вперше зустрілися, він сказав, що ми витягнемо отруту одне з одного, і ми дійсно це робимо".

Нагадаємо, що знаменитості почали зустрічатись ще у 2016 році. Наразі Кеті Перрі та Орландо Блум заручені. Проте одна з найвідоміших пар Голлівуду ніяк не збереться піти до вівтаря та вкотре переносить дату весільної церемонії.