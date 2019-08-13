Кеті Перрі постала у центрі секс-скандалу: у чому звинувачують співачку

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Кеті Перрі
Кеті Перрі / Instagram / @katyperry

Відома американська співачка Кеті Перрі додала своєму псевдоніму ще більшого розголосу, навіть не бажаючи цього. 34-річну виконавицю звинуватили у секс-проступкові, який вона вчинила ще у 2012 році.

Про проступок Кеті Перрі і її досить дивний вчинок повідомив модель Джош Клосс на своїй сторінці в Instagram. У 2010 році хлопець знявся у кліпі співачки під назвою Teenage Dream, а у 2012 потерпів від її секс-проступку. Через 7 років після інциденту Джош розповів про темну сторону виконавиці, з якою йому довелося працювати.

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За словами моделі, неприємний інцидент трапився на святкуванні дня народженні його друга.

Мій друг просто помирав від бажання зустрітися з нею. Я його привів на день народження. Коли я побачив Кеті, ми обнялися. А коли я повернувся, щоб представити свого друга, вона стягнула з мене мої штани і нижню білизну, щоб продемонструвати своїм друзям і всім присутнім мій пеніс. Можете собі уявити, як ніяково я себе відчував?
– заявив Джош Клосс.

Після цього він додав, що розповів цю історію не з власної вигоди, а через те, що в більшості у секс-скандалах постають чоловіки, а, на його думку, жінки залишаються безкарними.

Я говорю зараз це, щоб сказати, що жінки, у яких є влада, так само огидні, як і чоловіки. Зізнатися в тому, що хтось так жорстоко з тобою звертався, було важко, і це зайняло так багато часу. Я міг би підняти це питання мільйон разів, але багато хто подумав би, що я роблю це заради власної вигоди. А я не переслідую корисливі цілі,
– заявив хлопець.

На завершення Джош Клосс підкреслив, що усі його попередні інтерв'ю, які він давав під час роботи з Кеті Перрі, не могли бути опубліковані, доки їх не відредагували її представники.

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Теги: LifeStyle Кеті Перрі Секс-скандал
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