Кеті Перрі потрапила у скандал: зірку визнали винною у плагіаті

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Кеті Перрі звинувачують у плагіаті
Кеті Перрі звинувачують у плагіаті / Instagram / @katyperry

Популярна американська співачка Кеті Перрі опинилась в епіцентрі досить гучного скандалу. У суді розглянули справу щодо порушення авторських прав, а артистку визнали винною у крадіжці мелодії.

Як йдеться у матеріалі Billboard, у знаменитому хіті Кеті Перрі помітили плагіат. Мова йде про трек Dark Horse, прем'єра якого відбулась у 2013 році.

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За допомогою до суду звернувся репер Маркус Грей, більш відомий за творчим псевдонімом Flame. Сталось це за рік після презентації пісні Кеті Перрі. Артист впізнав у популярному треку співачки фрагмент зі своєї пісні Joyful Noise, опублікованої в мережі ще в 2009-му. Відтак, щоб відстояти свої авторські права, Маркус Грей звернувся до федерального суду Лос-Анджелеса.

Упродовж 5 років служителі Феміди вивчали скандальну справу. Та тільки сьогодні, 30 липня, стало відомо, що Кеті Перрі таки визнали винною у плагіаті. Наразі судді обговорюють запобіжний захід для співачки. Разом із нею у справі фігурують її продюсер та співавтори пісні Лукас Готтвальд, Карл Сендберг, Генрі Уолтер і Сара Хадсон та репер Juicy J, який виконав у дуеті трек Dark Horse. Наразі представники Кеті Перрі не коментують скандальну справу. 

Слухайте трек репера Flame – Joyful Noise: аудіо

Дивіться кліп Кеті Перрі та Juicy J до пісні Dark Horse: відео 

 

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Теги: Скандал LifeStyle Музика Кеті Перрі
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