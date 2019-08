Кеті Перрі презентувала кліп про розставання на пісню Small Talk: відео

Американська співачка Кеті Перрі презентувала новий відеокліп на пісню Small Talk, в сюжеті якої йдеться історія розставання двох закоханих, які ще шукають шляхи для зближення.

Lyric-відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі співачки 9 серпня. Додамо, що пісню співачка написала у співавторстві з Чарлі Путом, Йоганом Карлссоном і Джейкобом Кашером Гіндліном.

У композиції йдеться про переживання людей після розриву та їхні спогади. "I just can't believe we went from to strangers to lovers to strangers" ("Я просто не можу повірити, що в житті ми пройшли шлях від незнайомців до коханців і знову до незнайомців"), – йдеться в пісні.

Кеті Перрі – Small Talk: дивіться відеокліп

Крім того, напередодні Кеті Перрі презентувала кліп на пісню Never Really Over, в якому співачка показала лікування від нещасливого кохання.

Кеті Перрі – Never Really Over: дивіться відеокліп