Кеті Перрі приміряла елегантну сукню для виходу з Орландо Блумом: фото

Орландо Блум та Кеті Перрі не часті гості на світських заходах: голлівудська пара уникає публічності та надає перевагу спільному проведенню часу подалі від камер. Однак на кінопрем'єру знаменитості прийшли разом, не приховуючи своїх романтичних почуттів.

Відомо, що для рідкісного виходу Орландо Блум та Кеті Перрі обрали прем'єру серіалу "Карнівал Роу" (Carnival Row), яка відбулась у Лос-Анджелесі 21 серпня. Актор зіграв головну роль у кінострічці, відтак був у центрі уваги журналістів.

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Для супроводу свого нареченого Кеті Перрі обрала елегантний образ. Перед камерами вона виблискувала у приталеній вечірній сукні з металевими ланцюгами. Цього разу співачка вирішила не епатувати, надавши перевагу ідеальній укладці волосся та витонченому макіяжу з акцентом на очі.

Закохані Орландо Блум та Кеті Перрі щасливо позували перед фотографами, цілуючись та ніжно обіймаючи один одного. Відтак вся увага ЗМІ була прикута саме до цієї голлівудської пари.



Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото: Getty Images



Закохані Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото: Getty Images

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Водночас партнерка Орландо Блума по серіалу "Карнівал Роу" Кара Делевінь прийшла без своєї коханої. На червоній доріжці вона красувалась в оригінальній сукні від Iris Van Herpen. У західних ЗМІ одразу ж припустили, що Кара Делевінь та Ешлі Бенсон, які таємно одружились на початку серпня 2019 року, прагнуть захистити свої стосунки від зайвої уваги журналістів.



Кара Делевінь на кінопрем'єрі з Орландо Блумом / Фото: Getty Images