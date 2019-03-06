Кеті Перрі продала розкішний особняк за 9 мільйонів доларів: фото будинку

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Кеті Перрі продала свій будинок
Кеті Перрі продала свій будинок / Колаж: LifeStyle 24

Знаменитій американській співачці нарешті вдалося продати свій розкішний маєток на Голлівудських пагорбах. За будинок, площею майже 700 квадратних метрів, Кеті Перрі отримала 9 мільйонів доларів.

Для Кеті Перрі 2019 рік однозначно почався дуже успішно. Нещодавно вона заручилася з британським актором Орландо Блумом, а на початку березня їй вдалося продати свій розкішний особняк, який ніхто не купував майже три роки. Про це повідомляє іноземне видання Variety.

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Будинок на Hollywood Hills був лише одним маєтком зі списку нерухомості Кеті Перрі. Чому співачка прийняла таке рішення, вона не зізнається, однак про продаж вона повідомила ще у 2016 році.

Площа особняка і прибудинкова територія сягають майже 700 квадратних метрів. В приміщенні містяться 4 спальні, 4 ванні кімнати, їдальня, вітальня, кухня, спортзал і декілька гостьових.

Також на подвір'ї є зона барбекю, SPA і басейн. Покупець розкішного помешкання житиме поруч з такими сусідами як Камерон Діаз, Міла Куніс, Дженніфер Лоуренс та Адель.

Будинок Кеті Перрі
Будинок Кеті Перрі / Variety 

Будинок Кеті Перрі
Будинок Кеті Перрі / Variety

Будинок Кеті Перрі
Будинок Кеті Перрі / Variety

Будинок Кеті Перрі
Будинок Кеті Перрі / Variety

Будинок Кеті Перрі
Будинок Кеті Перрі / Variety

Будинок Кеті Перрі
Будинок Кеті Перрі / Variety

Будинок Кеті Перрі
Будинок Кеті Перрі / Variety

Будинок Кеті Перрі
Будинок Кеті Перрі / Variety

Будинок Кеті Перрі
Будинок Кеті Перрі / Variety
 

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Теги: LifeStyle Новини нерухомості світу Новини нерухомості Голлівуд Кеті Перрі Зіркова нерухомість
Джерело: 24 Канал
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