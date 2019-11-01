Кеті Перрі романтично відсвяткувала 35-річчя у Єгипті разом з Орландо Блумом

Відома американська співачка та композиторка Кетті Перрі відсвяткувала 35 день народження у сонячному Єгипті. Разом з нею відзначати маленькій ювілей відправилися її коханий Орландо Блум та ще 64 друга.

Світлини з сонячного та теплого Єгипту Кеті Перрі опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Кеті Перрі 35: найкращі хіти запальної співачки

Цілком ймовірно, що святкування свого 35-річчя відома співачка запам'ятає на все життя. Оскільки компанія друзів, які вирушили в святкову подорож разом з нею, сягала майже половини посадкових місць досить великого літака.

Так, Кеті Перрі, її коханий наречений Орландо Блум, а також найближчі друзі, яких було аж 64, провели в круїзі по Нілу 10 днів. Однак, схоже, вони настільки весело провели час, що співачка забула про соцмережі і стабільні публікування фото. Так, перші кадри на фоні приголомшливого заходу сонця вона оприлюднила лише напередодні.

Стародавні єгиптяни вважали, що перед смертю потрібно "зважити" своє серце. Ви готові до переходу в загробний світ, тільки якщо воно легше, ніж перо. Мама з дитинства називала мене пір'їнкою, і, я сподіваюся, що моє серце залишилося таким же легким, як раніше, після всього сказаного і зробленого мною. Привіт, мої 35 років,

– прокоментувала яскраві фото співачка.





Фото: Instagram / @katyperry

Варто відзначити, що на своїй сторінці в інстаграмі деякими спільними кадрами поділився один із присутніх друзів Маркус Молінарі. На його знімках позувала велика компанія друзів Кеті Перрі.



Фото: Instagram / @markusmolinari