Кеті Перрі романтично відсвяткувала 35-річчя у Єгипті разом з Орландо Блумом
Відома американська співачка та композиторка Кетті Перрі відсвяткувала 35 день народження у сонячному Єгипті. Разом з нею відзначати маленькій ювілей відправилися її коханий Орландо Блум та ще 64 друга.
Світлини з сонячного та теплого Єгипту Кеті Перрі опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
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Цілком ймовірно, що святкування свого 35-річчя відома співачка запам'ятає на все життя. Оскільки компанія друзів, які вирушили в святкову подорож разом з нею, сягала майже половини посадкових місць досить великого літака.
Так, Кеті Перрі, її коханий наречений Орландо Блум, а також найближчі друзі, яких було аж 64, провели в круїзі по Нілу 10 днів. Однак, схоже, вони настільки весело провели час, що співачка забула про соцмережі і стабільні публікування фото. Так, перші кадри на фоні приголомшливого заходу сонця вона оприлюднила лише напередодні.
Стародавні єгиптяни вважали, що перед смертю потрібно "зважити" своє серце. Ви готові до переходу в загробний світ, тільки якщо воно легше, ніж перо. Мама з дитинства називала мене пір'їнкою, і, я сподіваюся, що моє серце залишилося таким же легким, як раніше, після всього сказаного і зробленого мною. Привіт, мої 35 років,
– прокоментувала яскраві фото співачка.
Фото: Instagram / @katyperry
Варто відзначити, що на своїй сторінці в інстаграмі деякими спільними кадрами поділився один із присутніх друзів Маркус Молінарі. На його знімках позувала велика компанія друзів Кеті Перрі.
Фото: Instagram / @markusmolinari
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