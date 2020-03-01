Кеті Перрі розповіла про підготовку до весілля: чому пара досі не одружилась

Американська виконавиця отримала пропозицію від Орландо Блума у День закоханих ще рік тому. Проте брати подружні обітниці закохані не поспішають. Кеті Перрі пояснила, що вона не належить до тих наречених, які мріють одягнути весільну сукню.

Прихильники у всьому світі чекають на весільну церемонію 35-річної Кеті Перрі та 43-річного Орландо Блума. Нещодавна пара відзначила першу річницю заручин. У День закоханих виконавиця поділилася ексклюзивними архівними кадрами з вечірки, на якій отримала пропозицію. Проте змінювати статус нареченої на відповідальну роль дружини зірка не поспішає.

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Для видання Stellar magazine Кеті Перрі відверто зізналася, чому вони з Орландо Блумом досі не наважилися піти до вівтаря. Як запевнила знаменитість, справа зовсім не в тому, що вони не готові до спільного майбутнього. Обоє голлівудських зірок просто не належать до тих пар, які детально планують торжество та чекають на офіційне узаконення стосунків.

Кеті Перрі зарахувала себе до категорії тих наречених, які просто хочуть бути щасливими – bridechilla. Така позиція артистки імпонує й її обранцю. Найбільшим клопотом майбутнього свята вона називає те, що на весіллі вони хочуть зібрати всіх близьких одночасно.

Справа навіть не в вечірці, а в тому, щоб зібрати разом людей, які будуть нас підтримувати у важкі хвилини нашого життя. Вони будуть, я знаю. Завжди так: спочатку все дуже класно, потім неймовірно важко,

– зізналася виконавиця.



Фото з заручин Орландо Блума та Кеті Перрі / Instagram / @katyperry

Нагадаємо, що Кеті Перрі та Орландо Блум почали зустрічатись ще 2016 року. Наразі вони лише заручені. Проте одна з найвідоміших пар Голлівуду ніяк не збереться піти до вівтаря та вкотре переносить дату весільної церемонії.