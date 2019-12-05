Кеті Перрі та Орландо Блум перенесли дату весілля: ймовірна причина

Одна з найвідоміших пар Голлівуду ніяк не збереться піти до вівтаря. Кеті Перрі та Орландо Блум вирішили перенести церемонію на наступний рік.

Як повідомляють інсайдери таблоїду US Weekly, перенесення весілля Кеті Перрі та Орландо Блума не вказує на розлад між знаменитостями. За їхніми словами, 35-річна співачка і 42-річний актор і досі шалено закохані, тому їхнім прихильникам не потрібно переживати. Окрім цього, інсайдери зазначили, що пара готує одразу дві весільні церемонії.

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Кеті і Орландо змінили дату проведення весілля, щоб відсвяткувати її саме в тому місці, про яке вони мріяли. Тому не переживайте, як і раніше, у них все чудово і вони шалено закохані. Всього заплановано дві урочистості: одна – для близьких людей, а інша – масштабна,

– розповіли джерела видання.

Наразі невідомо, коли саме пройде урочиста церемонія Кеті Перрі та Орландо Блума. Інсайдер поділився, що пара прораховує кожну деталь особливого дня та інколи навіть свариться через організацію свята. Окрім цього, Кеті Перрі планує поповнення у сім'ї одразу після весілля.

"Кеті мріє народити первістка незадовго після їхнього весілля з Орландо", – розповів інсайдер.

Що відомо про роман Блума та Перрі?Знаменитості почали зустрічатись ще у 2016 році, тому їхнє весілля очікують мільйони прихильників у всьому світі. У лютому 2017-го Орландо Блум та Кеті Перрі оголосили про розрив, а вже у серпні того ж року відвідали концерт Еда Ширана. Тому за розвитком романтичних стосунків з цікавістю спостерігали всі журналісти західних ЗМІ.



Наразі пара заручена, а Кеті Перрі залюбки носить перстень, який Орландо їй подарував під час освідчення. Прагнення стати батьками у зірок однакове. В недавньому інтерв'ю актор, який вже виховує 8-річного сина від колишньої дружини Міранди Керр, зізнався, що хоче мати дітей. "Я дійсно хочу отримувати радість від сімейного життя, від спілкування з друзями і моїм прекрасним сином. Хочу, щоб у мене було більше дітей. До цього етапу я підійшов без надуманих ілюзій", – розповів Орландо Блум, натякнувши, що з Кеті Перрі таки має серйозні стосунки.