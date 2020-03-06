Кеті Перрі та Орландо Блум перенесли весілля через коронавірус, – джерело

Знаменита американська виконавиця Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум 14 лютого відзначили першу річницю заручин. Пара активно готувалася до весілля, яке мало відбутися в липні цього року, проте через епідемію коронавірусу його довелося перенести.

Вчора, 5 березня, 35-річна Кеті Перрі презентувала кліп на пісню Never Worn White, в якому заявила про свою вагітність. Вона та її наречений Орландо Блум мали побратися влітку, проте коронавірус змусив закоханих відмінити свої плани та перенести весілля. Про це йдеться у виданні People з посиланням на інсайдера.

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Урочиста весільна церемонія повинна була відбутися в липні у Японії. Кеті Перрі має особливі почуття до цієї країни. Виконавиця обожнює японську культуру і неодноразово знімала там кліпи. Артистка дуже переймалася через те, що піде до вівтаря в особливому стані. Але її плани не справдилися, оскільки Японія є одним із найнебезпечнішим регіонів, де шириться коронавірус.

У них все було готово. На весіллі очікувалося 150 гостей. Кеті була дуже схвильована тим фактом, що вона йтиме до вівтаря вагітною. Вони обидва були в такому захваті, що нарешті всі деталі весілля улагоджені, але їм довелося все призупинити через коронавірус,

– розповів інсайдер.

Кеті Перрі – Never Worn White: дивіться відео онлайн

Зазначимо, станом на 6 березня кількість інфікованих коронавірусом становить 98 698 осіб, з яких видужали 55 444 людини, а померли – 3 383. Окрім Китаю, звідки почалася епідемія вірусом, цю хворобу зафіксували у більш, ніж 50 країнах світу. Найбільше інфікованих є в Південній Кореї, Італії та Ірані. 3 березня зафіксували перший випадок коронавірусу в Україні.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу