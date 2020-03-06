Кеті Перрі та Орландо Блум планували народження первістка: Ми з нетерпінням чекали цього

4 березня 35-річна співачка оприлюднила свою вагітність у новому кліпі Never Worn White. Кеті Перрі вирішила розповісти подробиці своєї вагітності, та запевнила, що народження первістка було серед найближчих планів зіркової пари.

Впродовж останніх тижнів преса у всьому світі говорила про ймовірну вагітність американської співачки. Кеті Перрі вправно приховувала округлий живіт за об'ємним одягом під час публічних появ. Проте малюк нагадував про себе у найбільш несподівані моменти – вона знепритомніла під час зйомок вокального шоу American Idol, у якому виступає суддею.

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Як виявилося, зірка не наважувалася на підтверджувати чутки через те, що готувала для прихильників особливий сюрприз. Вона оприлюднила вагітність у своєму новому кліпі на пісню Never Worn White. Ніжні образи підкреслили її округлий живіт, а відеоробота стала офіційною заявою про майбутнє поповнення у родині Кеті Перрі та Орландо Блума.

Так, ЗМІ прагнули подробиць. Тому знаменитість наважилася прокоментувати вагітність для американської радіостанції Sirius XM Hits 1. Вона запевнила, що народження первістка – цілком обдуманий вчинок, який вони з коханим планували давно. Кеті Перрі вдалося віднайти баланс між роботою та особистим життям, що спровокувало її на новий етап у житті.

Це не було випадковістю. Я настільки вдячна за все, що мені вдалося зробити і досягти, і всі цілі, за які мені влалося викреслити зі свого списку. Ми з нетерпінням чекали цього нового інтервалу життя та ділимося цим,

– наголосила співачка.

Honestly this is going to be me all day because I seriously can't stop screaming about how happy I am for @katyperry pic.twitter.com/X7euoYDkLo — iHeartRadio (@iHeartRadio) March 5, 2020

Поповнення в родині пара планує вже цього літа. Майбутня матуся також зізналася, що обрала досить неординарний спосіб, аби повідомити про вагітність своїх близьких. Вона приходила до будинку друзів з пляшкою вина, прикріпивши на ній етикетку з радісною новиною. Її мама не була ошелешена вагітністю доньки, а у самої зірки склалося враження, що вона зіпсувала сюрприз: "Я думаю, мами мають таку інтуїцію, яку не має жодна інша жінка, правда?".

Нагадаємо, що Кеті Перрі та Орландо Блум почали зустрічатись ще 2016 року. Наразі вони лише заручені. Проте одна з найвідоміших пар Голлівуду ніяк не збереться піти до вівтаря та вкотре переносить дату весільної церемонії. Сама виконавиця наголосила, що для неї весілля – це гучна вечірка, на якій досить складно зібрати всіх найближчих друзів. За її словами, обоє голлівудських зірок просто не належать до тих пар, які детально планують торжество та чекають на офіційне узаконення стосунків.