Кеті Перрі вперше стане мамою

Американська попвиконавиця Кеті Перрі неочікувано заявила про свою вагітність! У новому відеокліпі на пісню Never Worn White 35-річна зірка показала округлий живіт.

Відомо, що наразі Кеті Перрі є нареченою Орландо Блума. У 2019 році він навіть зробив їй пропозицію одруження, але, схоже, пара вирішила відкласти свої плани на весілля, оскільки вони тепер перебувають в очікуванні спільної дитини. Блум вже виховує дев'ятирічного сина Флінна від колишньої дружини, моделі Міранди Керр, а от для Кеті ця дитина стане першою.

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4 березня американська зірка випустила новий відеокліп, у якому постала у ніжних весняних образах – у сукні з квітів та білому максіплатті, в якому можна було розгледіти округлий живіт. Але завісу вагітності Кеті вирішила привідкрити на останніх секундах кліпу, де постала у ніжній прозорій сукні. Там вона обіймала та гладила свій округлий живіт.

Кеті Перрі – Never Worn White: дивитись відео онлайн

ЗМІ вибухнули радісною новиною, а коментатори у соціальних мережах не перестають вітати 35-річну співачку та 43-річного актора з очікуванням дитини. До слова, нова пісня Never Worn White, до речі, присвячена незаміжній дівчині, яка перебуває в очікуванні великих життєвих змін.



Вагітна Кеті Перрі у відеокліпі Never Worn White / Скріншот з відео



Вагітна Кеті Перрі у відеокліпі Never Worn White / Скріншот з відео

Додамо, що новину про вагітніть Кеті Перрі також підтвердила під час прямого ефіру в інстаграмі. "Ми схвильовані і щасливі", – заявила співачка, відзначивши, що це був секрет, якій їй довелося приховувати найдовше в житті.

.@KatyPerry confirms she is expecting her first child with fiancé Orlando Bloom after revealing baby bump at the end of her #NeverWornWhite music video. pic.twitter.com/K6xSivnGcB — Pop Crave (@PopCrave) March 5, 2020

Що відомо про роман Блума та Перрі?Знаменитості почали зустрічатись ще у 2016 році, а освідчення відбулось у лютому 2019 року. Втім їхній роман не завжди був ідеальним – у лютому 2017-го Орландо Блум та Кеті Перрі оголосили про розрив, а вже у серпні того ж року відвідали концерт Еда Ширана. Тому за розвитком романтичних стосунків з цікавістю спостерігали всі журналісти західних ЗМІ. У грудні минулого року інсайдери ЗМІ розповідали, що довгочікувану церемонію одруження пара вирішила перенести, оскільки вони ніяк не можуть зійтись думками на місці проведення. Втім, тепер можна підозрювати, що причиною насправді стала вагітність співачки, тому зірки вирішили не поспішати з організацією весілля.