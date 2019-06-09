Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт зіграли таємне весілля: перші фото

Старша дочка Арнольда Шварценеггера Кетрін та зірка фільмів "Вартові Галактики" і "Світ юрського періоду" Кріс Пратт одружились. Про це свідчать фотографії, які папараці оприлюднили у виданні People 8 червня.

Після року стосунків голлівудська парочка все ж узаконила свої стосунки та обмінялась весільними клятвами на приватному ранчо Монтесіто в Каліфорнії. Для 29-річної Кетрін це було перше заміжжя, в той час як для 39-річного Кріса – друге. У нього є шестирічний син Джек від першого шлюбу з актрисою Ханною Фаріс, з якою він розлучився у 2017 році після восьми років шлюбу.

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На весіллі були присутні найближчі друзі та родичі, а сама вечірка була закритою для ЗМІ. Через високі заходи безпеки охоронці закривали наречених парасольками від камер журналістів, що чатували біля маєтку. Але деяким папараці все ж вдалось зробити кілька знімків.

Відтак, на фотографіях можна побачити, що наречена Кетрін одягнула ніжну приталену сукню білого кольору з пристебнутим до спини довгим шлейфом. На її голові красувалась фата, а за зачіску вона обрала ніжні локони. Кріс в цей же час одягнув класичний чорний костюм із світло-синьою краваткою.

Журналісти додають, що місце церемонії було прикрашено безліччю квітів і зеленню, а всі виглядали дуже щасливими. Після церемонії гостям подавали коктейлі та пропонували свіжі овочі та ягоди на галявині під супровід оркестру.

Що відомо про роман Кріса Пратта та Кетрін Шварценеггер?Зіркова пара вперше засвітилась на прогулянці в Санта-Барбарі ще в червні 2018 року. У ЗМІ ця новина розлетілась дуже стрімко, однак коментувати романтичні стосунки як Кріс, так і Кетрін відмовлялись. Через півроку зірки наважились розповісти світу про свій роман, опублікувавши у мережі спільні фото. А вже за місяць Кетрін Шварценеггер виблискувала із розкішною обручкою від Кріса Пратта. Зірковий батько Арнольд Шварценеггер дуже прихильно ставиться вже до свого зята і бажає своїй доньці лише найбільшого щастя поряд з коханим обранцем.