Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас продають будинок на Бермудах за 10 мільйонів доларів: фото

Одне з найміцніших та найзнаменитіших подружжів світу продає розкішний особняк на Бермудських островах. Британська акторка Кетрін Зета-Джонс та її чоловік американець Майкл Дуглас вирішили "віддати" свій будинок на британській заморській території у добрі руки.

Про продаж будинку у курортному місці повідомляє видання Variety.

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Як зазначається у джерелі, зіркове подружжя хоче отримати за нього 10,6 мільйона доларів. Особняк розміром 685 квадратних метрів розташований на першій береговій лінії Бермудських островів. Нерухомість охоплює великий будинок з 4 спальнями, гостьові апартаменти, тенісний корт, чималу прибудинкову територію і басейн просто неба. Також у будинку є дитяче крило, величезна веранда з виглядом на море, а також офіс та медіа-зал.