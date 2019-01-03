Кетрін Зета-Джонс засвітила сукню-вишиванку від українського дизайнера: яскраві фото

Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс поповнила ряди зірок, які одягнули речі від українських брендів. Під час відпочинку вона засвітила стильну сукню-вишиванку.

Як відомо, різдвяно-новорічні свята Кетрін Зета-Джонс та її чоловік Майкл Дуглас вирішили провести на Кубі. У мандрівку вони взяли із собою дітей – 18-річного Ділана та 15-річну Керіс.

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Для сімейного відпочинку зіркове подружжя обрало не туристичний острів Роатан, де Кетрін та Майкл не переживають за приватність. Та навіть без папараці Кетрін Зета-Джонс радо ділиться з прихильниками яскравими кадрами з Куби. В Instagram-stories зірка опублікувала спільне фото, яке показує сімейну ідилію.



Кетрін Зета-Джонс з чоловіком Майклом Дугласом та дітьми / Instagram / @catherinezetajones

Окрім цього, акторка поділилась романтичним знімком з Майклом Дугласом. На фото чоловік ніжно обнімає Кетрін Зету-Джонс. Для чарівного фото вона обрала білу міні-сукню з вишивкою. Вбрання належить українському бренду Vita Kin. Свій пляжний образ Кетрін Зета-Джонс доповнила стильним капелюхом та окулярами.

Кохання в раю, – лаконічно підписала знімок акторка.

Варто зазначити, що Кетрін Зета-ДЖонс не перша голлівудська зірка, яка приміряла українську вишиванку. Серед поціновувачів вітчизняних брендів – Діта фон Тіз, Геллі Беррі, Кейт Мосс, Сальма Хайєк, Мадонна.