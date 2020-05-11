Кеті Перрі опублікувала курйозне відео з УЗД: донька показує середній палець

Відома співачка готується стати мамою первістка. Якщо раніше Кеті Перрі демонструвала лише зміни свого тіла, то цього разу наважилася представити майбутню доньку. На відео з УЗД немовля показало середній палець, а вагітна зірка не змогла залишити його без уваги публіки.

Кеті Перрі під час вагітності дотримується режиму ізоляції та залишається вдома. Проте навіть на карантині їй вдається знімати відео, для яких вона обирає щораз неординарніший образ. Чергове відео в інстаграмі підірвало мережу, проте на ньому з'явилася не співачка, а її майбутня донька. На УЗД дівчинка показала середній палець матусі.

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У той час, як зіркові колеги привселюдно вітали своїх найрідніших з Днем матері, Кеті Перрі вирішила не вдаватися до зворушливих зізнань, а присвятила вітальний допис своїй доньці, яка невдовзі з'явиться на світ та ощасливить своїх батьків. Проте виконавиця вже зараз може спрогнозувати, що з крихітною їм з Орландо Блумом доведеться несолодко.

Дівчинка на одному з УЗД показала матусі середній палець. Кеті Перрі не змогла оминути увагою такий рух немовля та дотепно пожартувала щодо жесту, який можна чітко розгледіти в опублікованому відео.

Коли твоя ще не народжена дочка показує тобі середній палець з утроба, ти розумієш, що на тебе чекає,

– підписала вагітна співачка.

Нагадаємо, що у 35-річної Кеті Перрі та 43-річного актора Орландо Блума вже влітку народиться дівчинка. У ЗМІ пророкують, що Кеті Перрі назве крихітку на честь своєї покійної бабусі Енн Перл Хадсон, яку вона нещодавно втратила. Наречені, які відклали своє весілля через пандемію коронавірусу, не приховували, що з нетерпінням чекають на народження спільної дитини та запевняють, що цілком готові до батьківства.